In Zeiten, in denen Big Data und Künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereiche vordringen, muss man über ethische Probleme sprechen. Capital bat die IT-Ethikerin Judith Simon zum Gespräch

Prof. Dr. Judith Simon hat den Lehrstuhl für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg inne. Sie ist zudem seit 2018 Mitglied der Datenethikkomission und des Deutschen Ethikrats.

Capital: Ihr Lehrstuhl heißt „Ethik in der Informationstechnologie“ – das kann ganz viel heißen. Woran genau forschen Sie im Moment?

JUDITH SIMON: Ich beschäftige mich im Moment vor allem mit zwei Themen. Das eine ist das Forschungsfeld Big Data, also die Analyse großer Datenmengen. Und das andere sind ethische Fragen, die sich im Kontext Künstlicher Intelligenz stellen. Da bestimmte Entwicklungen der Künstliche Intelligenz oft großer Datenmengen bedürfen, hängen beide Themen stark zusammen.

Geht es im Forschungsfeld Big Data vor allem um Datenschutz oder womit beschäftigen Sie sich?

Mich interessiert tatsächlich die Verschränkung von ethischen, erkenntnistheoretischen und politischen Fragen. Datenanalysen werden in verschiedensten Kontexten für Prognosen oder Entscheidungsfindung eingesetzt und diese Praktiken erforsche ich. Zum Beispiel gibt es Software, die aufgrund verschiedenster Daten versucht vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand zukünftig erneut straffällig wird oder seinen Kredit zurückzahlen wird. Oder man versucht zu prognostizieren, wo Straftaten vermutlich stattfinden oder wie man Verkehrsflüsse optimieren kann. In all diesen Fällen werden Big Data-Analysen genutzt. Daraus ergeben sich verschiedene Fragen.

Und zwar?

Auf der einen Seite erkenntnistheoretische Fragen: Wie funktioniert diese Analyse? Wie gut ist die Qualität der Daten und Methoden, wie gut die Prognose? Und dann ethische: Welche Auswirkungen hat der Einsatz von Big Data in diesen verschiedenen Kontexten für unterschiedliche Personengruppen? Werden Werte und Prinzipien wie Gerechtigkeit oder Freiheit betroffen? Und im letzten Schritt stehen politische Fragen der Regulierung und Steuerung: In welcher Art und Weise kann man Big Data und Künstliche Intelligenz so gestalten, dass es sowohl dem Gemeinwohl als auch dem Individuum nutzt?

Wer trägt die Verantwortung darauf zu achten, dass es dem Gemeinwohl und dem Individuum dient?

Das ist eine verteilte Verantwortung unterschiedlicher Akteure vom Unternehmen, über den Gesetzgeber bis hin zum Nutzer selbst. Es ist nicht so einfach zu beantworten, wer in welchem speziellen Fall die Verantwortung trägt, weil es meist niemand alleine ist. Die Gesetzgebung jedoch muss in einer Art und Weise gestaltet sein, dass die, die verantwortlich sind, sich nicht um die Verantwortung drücken können. Kurz gesagt gilt: je mehr Macht, desto mehr Verantwortung.

Wie gehen Sie privat mit Ihren Daten um? Sind Sie durch Ihren Job sensibler geworden?

Sicherlich bin ich sensibler für die Probleme geworden, aber ich setze auch nicht immer alles um. Ich bin beinahe täglich am Hadern, weil ich immer noch bei Facebook und Twitter bin. Aber mir ist auch bewusst, dass ich dort natürlich aus bestimmten Gründen bin. Zum Beispiel um mit Leuten in Kontakt zu bleiben aus Orten, wo ich früher gelebt und gearbeitet habe. Und das müsste ich mangels gleichwertiger Alternativen teils aufgeben. Es ist dieses Dilemma aus dem Wissen über die negativen Seiten und dem Wissen darüber, dass man Systeme und Anwendungen auch immer aus bestimmten Gründen nutzt. Und sicherlich wäre auch Spielraum nach oben, was Verschlüsselung und den Schutz meiner eigenen Daten angeht. Ich glaube, ich bin nicht total nachlässig, aber das könnte ich sicherlich noch absolut optimieren.

Ist das ein Zeichen dafür, dass die Verantwortung nicht beim Individuum alleine liegen kann, wenn sogar eine Wissenschaftlerin in dem Gebiet, es nicht optimal umsetzt?

Absolut. Im Moment liegt sehr viel Bürde auf den Schultern der Nutzer. Wenn bestimmte Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung und Ähnliches einfach der Standard wären und man sich als Endnutzer nicht immer um alles kümmern müsste, würde das sicherlich vieles leichter machen. Es darf nicht immer alle Verantwortung dem Nutzer überlassen werden.

Müssten wir auch besser gebildet werden in dem Bereich?

Ja, prinzipiell ist Bildung eine absolut wichtige Sache. Aber sie alleine wird nicht rechtfertigen, dass wir die Verantwortung allein dem Bürger überlassen. Diese Annahme, dass Menschen schon mündig entscheiden können, wenn wir sie nur ausreichend informieren, greift zu kurz. Das unterschlägt die Komplexität des unserer digitalen Welt. Selbst Leute, die sich technisch wirklich auskennen, können oft nicht in letzter Instanz durchsteigen, zu welchen Zwecken ihre Daten von wem verwendet werden. Dementsprechend wäre es eine Fehleinschätzung, da von einer Mündigkeit durch Informierung zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist Bildung im starken Sinne eine ganz wichtige Komponente. Bildung betrifft hier alle Teile der Bevölkerung – vom Kindergarten bis zur Universität. Auf der einen Seite nutzen wir nahezu alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, digitale Technologien. Daher ist es für alle Menschen sinnvoll besser zu verstehen, wie diese Technologien selbst und die dahinterliegenden Geschäftsmodelle funktionieren. Andererseits beschäftigen sich zunehmend mehr Leute auch beruflich mit Daten und dies erfordert neue Ausbildungsinhalten und -formate. Hier spielt Interdisziplinarität eine zunehmend große Rolle.