Capital: Häufig wirkt es so, als wäre der Staat bei der Digitalisierung ähnlich langsam wie beim Bau eines Flughafens – trotz unzähliger IT- und KI-Gipfel, Kommissionen und Beratergremien. Ist dieser Eindruck richtig?

MATHIAS OBERNDÖRFER: Natürlich muss die öffentliche Hand in Deutschland bei der Digitalisierung Boden gut machen, weil der Staat sehr vorsichtig an das Thema herangegangen ist. Dass es Nachholbedarf gibt, haben nach meinem Eindruck auch alle parteiübergreifend verstanden. Die nötigen Rahmenbedingungen liegen inzwischen vor. Jetzt befinden wir uns in der Phase der Umsetzung, damit der Staat seine Verwaltungsdienstleistungen den Bürgerinnen und Bürgern digital anbieten kann. Hier dürften wir bald Fortschritte sehen.

Warum ist Deutschland langsamer als andere Länder?

Erst einmal schauen, was die anderen machen und sich dann anschließen, muss keine schlechte Strategie sein. Sie entspricht auch unserer Kultur. Zudem ist die Herausforderung in Deutschland, dass wir über drei Verwaltungsebenen sprechen: Bund, Länder und Kommunen. Die kommunale Selbstverwaltung beinhaltet, dass keiner den Kommunen vorschreiben kann, was sie machen sollen. Deshalb müssen die Bundesministerien und die großen Länder voran gehen und Pilotprojekte schaffen, an die sich andere ohne viel Aufwand anschließen können. Dieser Prozess läuft gerade.

In welchen Bereichen ist der Staat bei der Umsetzung schon vergleichsweise weit?

Die Speerspitze ist aus meiner Sicht das Bundesinnenministerium mit seiner Digitalagentur, die derzeit Formen annimmt, sowie mit seinem Projekt, 575 Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Auch einige Bundesländer sind schon recht weit, beispielsweise Bayern, das sich mit der Strategie „Bayern digital“ nach vorne gearbeitet hat.

Der Bund geht voran

Und wo hapert es besonders?

In einigen Bereichen müssen Staat und Verwaltung noch eine Schippe drauf legen – ob es im Bereich Justiz ist, oder beim Verkehr. Auch bei den Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft gibt es noch Luft nach oben. Konkret können beispielsweise Gründer in Deutschland ihr Unternehmen immer noch nicht auf digitalem Weg bei einer zentralen Stelle und mit wenigen Klicks anmelden. Hier geht noch unnötig Zeit verloren.

Diese Defizite sind ja schon seit Jahren bekannt. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht, dass sich über die ganzen Strategiepapiere, Gipfel und Kommissionen hinaus auch tatsächlich etwas in der Praxis ändert?

Die Umsetzung von Strategien setzt voraus, dass jemand vorangeht – und natürlich, dass jemand auch Budgets zur Verfügung stellt. Beides macht der Bund inzwischen. Ähnlich wie in vielen Wirtschaftsbranchen erfordert die Digitalisierung auch in der Verwaltung eine nutzer-, also bürgerzentrierte Organisation, die sich nicht nach Zuständigkeiten aufgliedert, sondern nach Lebenssituationen der Bürgerinnen und Bürger. Dafür muss sich die Verwaltung von ihrem tradierten Denkmuster lösen, und dafür müssen Verwaltungsprozesse erst neu strukturiert werden, um sie dann zu digitalisieren. Das dauert einfach seine Zeit. Denn der Nutzer erwartet, dass eine Verwaltungs-App am Ende ähnlich funktioniert wie eine App für Streamingdienste oder Onlineshops – ganz bequem mit ein, zwei Klicks.