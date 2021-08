#2 Medikamente-per-Klick.de

Zu Beginn der Pandemie wurden in Apotheken teils astronomische Preise für Gesichtsschutzmasken verlangt. Gleichzeitig waren manche Präparate durch Lieferengpässe und Hamsterkäufe schwer zu bekommen. Das hat Online-Apotheken einen Schub verliehen. Davon profitierte bei der Mundpropaganda laut der Umfrage vor allem die Seite Medikamente-per-Klick.de. Der Anbieter mit der simpel gestalteten Internetseite war in den Charts 2021 auf Platz zwei der höchste Neueinsteiger in den Top 10. Hinter einer der größten Versandapotheken Deutschlands steht die Luitpold Apotheke im bayerischen Bad Steben. Apotheker Karlheinz Ilius startete seinen Online-Versand in der ländlichen Gemeinde 2004.