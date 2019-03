#1 Börsenhändler

Gaben früher wild gestikulierende Händler auf dem Parkett den Ton an, haben die Maschinen die Hoheit übernommen. Der automatisierte Handel, der binnen von Mikrosekunden operiert, ist an der Börse längst Realität. In den USA steuern Algorithmen Schätzungen zufolge bereits bis zu 80 Prozent der Transaktionen. In Deutschland soll der Anteil des sogenannten Algo-Tradings bei etwa 60 Prozent liegen.