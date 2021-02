Recipharm, Monts

Ende Dezember schloss Moderna einen Vertrag mit Recipharm über die Produktion und Abfüllung des Corona-Impfstoffes. Demnach soll aus dem Werk in Monts nahe der Loire ab März ein Teil der Moderna-Lieferungen verschickt werden. Der schwedische Auftragshersteller hat insgesamt vier Werke in Frankreich. Im Frühjahr sollen noch andere Produzenten in die Impfstoffproduktion einsteigen. Ab April will Delpharm mit seinem Werk Saint-Rémy-sur-Avre für Biontech/Pfizer produzieren, Fareva will ab Mai in den Werken in Pau und Val-de-Reuil für Curevac die Abfüllung und Verpackung übernehmen.