Innovatec

Plötzlich wollte alle Welt Meltblown-Vlies aus Europa. Das Spinnvlies, aus dem sich medizinische Atemschutzmasken herstellen lassen, wurde so kostbar, dass er in Anlehnung an die griechische Mythologie als das „goldene Vlies“ bezeichnet wurde, wie die „Financial Times“ berichtete. „Ein Händler aus Hongkong hat kürzlich 100 Euro pro Kilogramm geboten – zehnmal mehr als vor der Krise“, erfuhr das Blatt vom Branchenverband Edana. Eine andere Expertin sprach von bis zu 20-mal höheren Preisen für Meltblown-Vlies in China. Umso wichtiger ist es für die deutsche Regierung, hiesige Produktion in der Bundesrepublik zu halten. Am 5. Juni 2020 übergab Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den ersten Förderbescheid für die Herstellung von Maskenvlies an den weltweit führenden Produzenten von Meltblown-Vlies, die Innovatec Microfibre Technology GmbH in Troisdorf, wie das Unternehmen mitteilte. Der 1995 gegründete Konzern plante bis November 2020 die Fertigstellung von drei neuen Produktionsanlagen. „Durch die geplanten neuen Anlagen kann Innovatec insgesamt bei maximaler Auslastung hochgerechnet Vliese für vier Milliarden OP-Masken oder 1,3 Milliarden FFP2-Masken im Jahr herstellen“, teilte das Unternehmen mit. „Innovatec fokussiert sich dabei vor allem auf die neu entstehende Maskenindustrie in Deutschland und einige europäische Länder. Nur ein geringer Teil des Meltblown-Vlieses wird wie vor der Corona-Krise nach Übersee exportiert.“