Mulan

Disneys „Mulan“ sollte am 26. März als Realfilm anlaufen. Cinderella und Aladdin kamen als Realverfilmungen der Disneyfilme in den letzten Jahren bereits gut an, so lagen große Hoffnungen auf dem Streifen. Nun soll er am 23. Juli in Kinos starten. Die Hauptrolle übernimmt die Chinesin Yifei Liu (Foto), die bereits in „Once Upon a Time… in Hollywood“ zu sehen war.