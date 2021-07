#9 Sachsen-Anhalt & Thüringen

Der GDV kategorisiert die Schadenhöhe durch Naturgefahren in den Bundesländern nach zwei Kriterien: Schadenaufwand in der Sach- und Kraftversicherung sowie Schadenhäufigkeit pro 1000 Verträge in der Sachversicherung. Gemessen am Schadenaufwand lagen 2020 Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils 44 Mio. Euro auf Platz neun der Bundesländer mit den höchsten Schäden durch Naturgefahren. Sie hatten 2019 auf Platz acht und neun rangiert. Sachsen-Anhalt kam auf eine Bilanz von 48 Mio. Euro. In Thüringen war es 1 Mio. Euro weniger. Gemessen an der Schadenhäufigkeit durch Sturm und Hagel listete der GDV die beiden Bundesländer auf Platz sieben (je 21,6 Schäden pro 1000 Verträge).