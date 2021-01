10 Indonesien

Der Internationale Währungsfonds vergleicht die Wirtschaftskraft von Ländern, indem das BIP je Einwohner gegenübergestellt wird. Dies erfolgt in der Vergleichswährung internationaler Dollar, um die Kaufkraft in den jeweiligen Staaten direkt abgleichen zu können. Für einen Dollar lassen sich also dieselben Waren und Dienstleistungen bezahlen. Indonesien kam 2019 auf ein BIP von 12.483 internationalen Dollar je Einwohner. Das bedeutete weltweit Platz 107 und reicht in der neuen Super-Freihandelszone für Platz zehn.