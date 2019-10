Chance oder Falle?

„Die neue Seidenstraße steht für freien Handel und für internationale Zusammenarbeit“, betonte Chinas Verkehrsminister Li Xiaopeng im Mai 2019 auf dem Weltverkehrsforum in Leipzig, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hingegen warnte vor Blauäugigkeit. „Sollten einige Länder glauben, man kann mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, werden sie sich wundern und irgendwann in Abhängigkeiten aufwachen“, sagte Maas laut Medienberichten im März 2019 der „Welt am Sonntag“. Auf Twitter forderte er: „In China werden Zukunftstechnologien auch zur Kontrolle der Bürger eingesetzt und in den USA sind sie auch Mittel zur Profitmaximierung. Wir Europäer müssen über unsere Werte reden: Aus Innovation entsteht Aufstieg und aus Aufstieg entsteht Gerechtigkeit.“