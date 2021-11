#8 Mercedes-Benz

Mercedes-Benz konnte sich 2021 wieder als einzige deutsche Marke in den Top 10 platzieren. Allerdings attestierte Interbrand dem Autobauer nur einen Wertzuwachs von drei Prozent auf 50,9 Milliarden Dollar. Das war das zweitniedrigste Plus in den Top 10. BMW folgte übrigens auf Platz zwölf (plus fünf Prozent).