#8 Kanada

Kanadier zocken wie ihre amerikanischen Nachbarn bevorzugt in Spielbanken und -hallen, wie hier auf der kanadischen Seite der Niagarafälle in Ontario, einer Provinz mit lebhafter Glücksspielszene. Nach dem Strafgesetzbuch ist es illegal, eine Glücksspiel-Website in Kanada zu hosten. Jede Provinz darf jedoch bestimmte Spielarten legalisieren. Manche haben auch eigene Online-Casinos, und vergeben dann keine Lizenzen. Das tut vor allem der Stamm der Mohawk Council of Kahnawake, und so gibt es mindestens 250 Online-Casinos, die Spieler aus ganz Kanada legal aufnehmen. Im Online-Poker ist die kanadische The Stars Group führend, die zwei der beliebtesten Seiten der Welt betreibt. Nach Branchenangaben liegt der Glücksspielumsatz in Kanada bei 15 Mrd. Dollar.