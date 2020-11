Die Automatisierung kostet immer mehr Arbeitsplätze. In einigen Branchen stößt der Abbau von Arbeitsplätze durch technologischen Fortschritt aber (noch) an natürliche Grenzen. In anderen Wirtschaftszweigen sorgen Mitarbeiter für die notwendige Flexibilität, auch und gerade in der Corona-Krise. Viele der größten Konzerne der Welt sind auf eine riesige Belegschaft angewiesen, um ihren Erfolg zu sichern.

Die Fortune Global 500 listet die nach Umsatz größten Unternehmen der Welt auf. Wir haben geschaut, welche dieser Konzerne die meisten Mitarbeiter beschäftigen. Sechs von zehn haben übrigens im Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzplus verzeichnet, ebenfalls sechs gehören zu den zehn größten Konzernen der Welt.

Diese größten Firmen der Welt haben die meisten Mitarbeiter.