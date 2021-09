#6 Mitsubishi UFJ Financial

Die Mitsubishi UFJ Financial Group wirbt mit 360 Jahren Erfahrung im Finanzwesen. Das Unternehmen an sich ist aber erst einige Jahre alt. Es entstand aus der Fusion der Mitsubishi Tokyo Financial Group und der UFJ Holdings. Die Bankengruppe kam in „The Global 2000“ auf Platz 52. Das gelang in erster Linie dank der Vermögenswerte in Höhe von 3,4 Billionen Dollar. Das war die siebthöchste Summe unter den analysierten Firmen. Am schlechtesten schnitt die japanische Bank nicht wie die bisherigen Branchenvertreter beim Umsatz ab. Ihre Schwäche war vielmehr der Marktwert (Platz 228: 69,7 Milliarden Dollar).