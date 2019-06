# Margrethe Vestager

Die Dänin gehörte zum Team der sieben Spitzenkandidaten, die die liberale Fraktion ALDE in den Europawahlkampf schickte. Einen Namen hat sich Vestager in den vergangenen fünf Jahren als knallharte EU-Wettbewerbskommissarin gemacht, unter anderem weil sie Milliarden-Bußgelder gegen Google verhängte. Dass sie noch einmal als Kommissarin berufen wird, ist unwahrscheinlich, da ihre sozialliberale Partei nicht mehr Teil der dänischen Regierung ist. Als Präsidentin der Kommission käme sie allerdings infrage, da dieses Amt von den Staats- und Regierungschefs aller EU-Länder vorgeschlagen wird. Vestager hat bereits öffentlich Interesse am Amt der Kommissionspräsidentin bekundet. Sie wäre die erste Frau in dieser Position.