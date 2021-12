Verkehrsminister

Das Verkehrsministerium war lange Zeit in den Händen der CSU. Mit Volker Wissing übernimmt nun erstmals ein FDP-Politiker das wichtige Ressort. Der derzeitige Generalsekretär seiner Partei bringt Regierungserfahrung mit: Bis Mai 2021 war er Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz in einer Koalition mit SPD und Grünen. In seinem neuen Amt wird er auch für die Digitalisierung in Deutschland verantwortlich sein, ein Herzensanliegen der FDP.