Dietmar Hopp

Biotech-Investoren brauchten in Deutschland einen langen Atem und tiefe Taschen. BioNTech und CureVac haben bislang kein Medikament auf den Markt gebracht. SAP-Mitgründer Dietmar Hopp dürfte allerdings geahnt haben, worauf er sich eingelassen hat. 2005 hatte der Software-Pionier das fünf Jahre alte Unternehmen CureVac vor der Pleite bewahrt. Immer wieder steckte er frisches Kapital in das Unternehmen und holte auch seinen Kollegen Gates an Bord. Als aber angeblich US-Präsident Donald Trump Interesse an einem Kauf von CureVac erkennen ließ, war die Sache für Hopp hingegen klar. „Ich persönlich habe nicht mit Herrn Trump gesprochen. Er hat mit der Firma gesprochen und man hat mir das dann sofort gesagt und gefragt, was ich davon halte“, sagte der Mäzen des Fußballbundesligisten TSG Hoffenheim dem Sender Sport1. „Ich wusste sofort, dass das nicht infrage kommt.“ Der Investor belegte im „Forbes“-Ranking der reichsten Deutschen 2020 mit 13 Milliarden Dollar Platz sieben.