Gründer Jack Ma

Seine Affinität zur englischen Sprache hat die Karriere von Jack Ma (eigentlich: Ma Yun) maßgeblich geprägt. Er arbeitete zunächst als Lehrer für Englisch und internationalen Handel an einer Universität in Hangzhou. 1995 lernte er während einer Reise in die USA das Internet kennen. Ma bemerkte, dass China online kaum vertreten war und fing an, Webseiten für chinesische Firmen zu erstellen.