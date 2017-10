Politiker sollen klar sprechen, sie sollen sagen was sie denken und tun was sie sagen. So ungefähr lautet die Aufgabenbeschreibung für alle, die Menschen überzeugen, Mehrheiten gewinnen, Probleme lösen und Länder und Gesellschaften führen wollen.

So gesehen ist Wolfgang Schäuble ein Ausnahmepolitiker. Denn der scheidende deutsche Finanzminister hat so ziemlich alles getan, aber sich nie und nimmer an die Gebote von Verständlichkeit, Transparenz und Prinzipientreue gehalten. Trotzdem wurde er in den acht Jahren als Finanzminister nicht nur einer der beliebtesten Spitzenpolitiker des Landes, sondern – gemessen an seiner eigenen politischen Agenda – ein ziemlich erfolgreicher noch dazu.

Man kann über sein Wirken und seine Positionen lange streiten: über seine geradezu störrische Weigerung, neue Schulden aufzunehmen; über seine harsche Haltung gegenüber Griechenland in der Euro-Schuldenkrise; über sein zugleich nimmermüdes Werben für mehr Europa. Aber genau hier beginnt sein wahres politisches Verdienst: Er war immer alles zugleich, hart und flexibel, konservativ und liberal, charmant und kauzig.

Nur so konnte er einerseits zum knallharten Sparkommissar eines ganzen Kontinents aufsteigen, und zugleich immer wieder Kompromisse machen, damit Europa und die Eurozone nicht auseinanderfliegen. Wer auch immer ihm nachfolgen wird, sie oder er kann von Wolfgang Schäuble viel lernen.

#1 Härte

In zwei großen (und unendlich vielen kleinen) Streitfragen hat sich Schäuble als Finanzminister den Ruf erworben, seine Überzeugungen unnachgiebig durchzufechten. In Deutschland war dies die Vorgabe, keine neuen Schulden mehr zu machen; wenn irgendetwas heute noch der Markenkern von CDU/CSU ist, dann die „schwarze Null“, solide öffentliche Finanzen. In der Euro-Krise war es, zweiter Großkonflikt, der Umgang mit Griechenland. Bis zum Beinahe-Rauswurf trieb Schäuble die Auseinandersetzungen um Einsparungen in Athen und immer neue Hilfsmilliarden auf die Spitze.

Dabei trug Schäuble das immer gleiche Mantra vor: Wenn man sich Regeln gegeben hat, muss man diese auch einhalten. Bricht man sie hingegen, sind die Regeln nichts mehr wert und jeder macht, was er will – und oft genug in Europa zu Lasten Anderer. Bis zum Geht-nicht-mehr nervte er damit seine Verhandlungspartner. Wo andere längst nachgeben hätten, machte er immer weiter.

#2 Verlässlichkeit

Viele Kritiker sprechen Schäuble ein Grundverständnis für Ökonomie ab: Etwa, weil der Staat für ihn vor allem dazu da ist, Regeln zu setzen, sich ansonsten aber aus Märkten raushalten sollte. Oder weil er mehr an die Macht von Recht und Gesetz glaubt, als an die Macht und Gestaltungskraft des Geldes. Und tatsächlich sieht Schäuble die Aufgabe von Staat und Politik vornehmlich darin, Regeln zu setzen und diese zu befolgen. Interventionen sieht er dagegen skeptisch, weil sie zu oft nur Unsicherheiten schafften.

Man kann über dieses Konzept von Staat und Wirtschaft lange diskutieren. Doch dass weite Teile der Bevölkerung heute Deutschland als vergleichsweise robust wahrnehmen, und sich selbst in großer wirtschaftlicher Sicherheit wähnen (weshalb die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes historisch niedrig und die Bereitschaft zum Konsum historisch hoch sind), hat wahrscheinlich auch etwas mit Schäubles Finanzpolitik zu tun. Die meisten Menschen vertrauen einfach, dass sich das Land, seine Finanzen und die Unternehmen in guter Verfassung befinden.

Gerade in den ersten Jahren seiner Amtszeit, als die Finanzkrise Deutschland noch zusetzte, musste sich Schäuble für seine Zurückhaltung viel Kritik anhören. Doch heute sind viele alte Widersacher verstummt. Schäubles Härte und Regelfetisch haben zwar kurzfristig wenig geholfen, langfristig aber durchaus ihre wirtschaftliche Berechtigung gehabt.