Bei Almenrausch und Pulverschnee hat man derzeit den (Ex-)Hotspot Ischgl vor Augen. Nicht leicht für eine Marke wie Burton, die mit Snowboards und Winterbekleidung ihr Geld verdient. Nach Coronablues hört sich Kreativdirektor Adrian Margelist jedoch nicht an

Der gebürtige Zürcher Adrian Josef Margelist ist Executive Creative Director der Snowboard-Marke Burton, die 1977 im US-Bundesstaat Vermont gegründet wurde. Vor dieser Position verantwortete er das Marketing und den Produktbereich des Outdoor-Spezialisten Mammut. Weitere Stationen: Liebeskind Berlin, MCM und Esprit.

Adrian Margelist, normalerweise wäre jetzt Endspurt beim Wintersport. Tausende würden über Pisten wedeln und durch Loipen gleiten. Wie gesagt, normalerweise. Wie erleben Sie die auslaufende Skisaison?

In der Schweiz haben wir das Glück, dass die Resorts alle offen waren und sind. Somit konnten wir die Zeit einigermaßen genießen, und hatten sogar den Vorteil, viel weniger Leute in den Gebieten zu haben. Die Schutzkonzepte haben gehalten und die Regierung hat alles darangesetzt, das wichtigste Gut zu ermöglichen, den Genuss der Natur. Ich persönlich habe daher so viele Tage auf dem Board absolviert wie schon lange nicht mehr. Somit versuche ich, dem Schlechten etwas Gutes abzugewinnen.

Nun fertigt Burton mehr als nur Bretter, die Ruhm im Pulverschnee verheißen. Hilft die Mode dem Geschäftsergebnis?

Ja, unsere Wurzeln liegen im Boardsport, aber über die Jahrzehnte seit der Gründung 1977 haben wir unseren Markenkern aus Innovation und Funktion in immer mehr verwandte Produktgruppen getragen. Heute bieten wir multifunktionale Bekleidung für den Herbst, Winter und Frühling an, weil unsere Zielgruppe eben nicht nur im Schnee aktiv ist, sondern auch mit dem Rad oder zum Wandern durch die Berge und die Natur streift. Auch geholfen hat uns, dass die urbane Streetwear stark von generellen Outdoor-Trends beeinflusst wird und Performance-orientierte Bekleidung auch in der Stadt getragen wird. Ich würde die Lage insgesamt als durchaus gut beschreiben.

Was hilft Ihnen gegen Lockdown-Frust daheim?

Es ist nicht immer einfach, das gestehe ich. Ich bin normalerweise ein globaler Nomade – und jetzt bin ich seit einem Jahr in Zürich gestrandet. Aber ich kann es nicht beeinflussen und lenke somit meine Energie auf die Dinge, die ich steuern kann. Ich versuche so viel wie möglich offline zu sein, Smartphone und Co wegzulegen und meine Gedanken in Bücher zu lenken. Ab und zu verfalle ich abends aber auch dem Angebot von Netflix und snacke dazu die berühmten Kartoffelchips der Schweizer Marke Zweifel.

Planen wir einmal weit voraus: Welche Geheimtipps können Sie Snowboardern (und Skifahrern) für die Saison 2021/22 geben?

Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Versuchen Sie schon beim Weg ins eigentliche Gelände kleine oder größere Runs zu finden. Das Gefühl von Freiheit ist unglaublich, ganz gleich, ob Sie sich dabei für Winterhiking, Schneeschuhlaufen oder ein Splitboard, ein der Länge nach teilbares Snowboard, entscheiden, und wie groß oder klein die Tour ist. Das Motto lautet: „Earn and own your turns“.

Ob Snow- oder Skateboards, das Design ist meist bunt bis schräg und vereint viele Inspirationen. Ein kleiner Ausblick auf den kommenden Winter, bitte.

Ich will noch nicht zu viel verraten, aber während wir bereits eng mit den von uns ausgestatteten Athleten zusammenarbeiten, ist unser nächstes Ziel, jungen, aufstrebenden Künstlern eine Plattform zu bieten. Snowboards sind ja wie eine Leinwand, auf der man sich wunderbar ausleben kann. Eine Botschaft von Inklusion ist uns bei diesem neuen Projekt extrem wichtig, deshalb werden die neuen Talente aus Asien, Europa und den USA kommen. Und dann haben wir natürlich die Olympischen Winterspiele in Peking im Blick, die im Februar 2022 stattfinden. Eine weitere Möglichkeit, uns als Marke einer Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

