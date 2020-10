#1 Burj Khalifa

Das höchste Gebäude der Welt steht in Dubai. Der Burj Khalifa hält mit einer Bauhöhe von 828 Metern den Guinness Weltrekord seit der Eröffnung am 4. Januar 2010. Seit über einem Jahrzehnt konnte kein Bauwerk dem Skyscraper gefährlich werden. Das zweithöchste Gebäude der Welt, der 2015 eröffnete Shanghai Tower, ist knapp 200 Meter niedriger. Die Nummer zwei in Dubai ist fast nur halb so hoch wie der Mega-Wolkenkratzer. Es hat aber vielleicht einen Grund, warum der Burj Khalifa so konkurrenzlos ist. Die hohen Mieten in dem Prestigeprojekt schrecken Unternehmen und Privatleute ab. Außerdem haben die Bauherren hier ordentlich viel heiße Luft verbaut. Laut dem Skyscraper Center ist der Wolkenkratzer nur bis zu einer Höhe von gerade mal 585 Metern nutzbar. Das sind nur rund zwei Drittel der Gesamthöhe.