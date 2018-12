In grauer Serien-Vorzeit mussten Fans eine Woche auf die nächste Folge ihrer Lieblingsshow warten. Das war hart, sorgte aber auch für eine lebendige Kultur rund um Kultshows. Kollegen debattierten am nächsten Morgen den schockierenden Cliffhanger, online wurden in Foren neue Theorien gesponnen. Wie endet „Lost“, was passiert mit den „Sopranos“? Klar war nur: Alle Welt erfährt es zur selben Zeit.

Bei „Game of Thrones“ gelten die TV-Gesetze weiterhin. Aber die Streamingplattformen produzieren längst eigene Erfolgsserien. Deren neue Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht. Extreme Fans können sich dann in einer Sitzung die komplette Staffel zu Gemüte führen. Netflix hat nun die Top 10 seiner Serien gekürt. Untersucht wurde, welche Shows zwischen 1. Januar und 1. November 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz die höchste durchschnittliche Sehzeit pro Sitzung hatte.

Dies sind die Top 10 Binge-Serien 2018 auf Netflix:

1. The Seven Deadly Sins

Inhalt: Ihr Königreich wird von Tyrannen erobert. Um es zurückzuerobern, begibt sich die abgesetzte Prinzessin auf die Suche nach einer Gruppe ruchloser Ritter.

2. On My Block

Inhalt: Der Highschool-Alltag in einem von Armut und Verbrechen geplagten Teil von Los Angeles stellt die Freundschaft zwischen vier gewieften Teenagern auf die Probe.

3. Bodyguard

Inhalt: Ein Kriegsveteran soll nach der Vereitelung eines Terrorangriffs eine Politikerin und passionierte Befürworterin des Konflikts beschützen, in dem er kämpfen musste. Mit: Richard Madden.

4. Die Telefonistinnen

Inhalt: Vier Telefonistinnen läuten im Madrid der 1920er Jahre bei dem Versuch, Liebe, Freundschaft und den modernen Arbeitsplatz unter einen Hut zu bringen, eine Revolution ein.

5. Collateral

Inhalt: Bei der Untersuchung des Mordes an einem Pizzalieferanten stößt ein Londoner Detective auf ein verworrenes Verschwörungsnetz aus Drogendealern, Schmugglern und Spionen. Mit: Carey Mulligan.

Der Rest der Top 10 Serien 2018