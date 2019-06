MCM

MCM (Modern Creation München) ist so etwas wie die deutsche Antwort auf Louis Vuitton. Die 1976 in München gegründete Firma profitiert aktuell von dem Run auf Luxus-Accessoires. Speziell die Nachfrage nach Taschen und Bekleidung mit auffälligen Markenlogos bringt MCM weltweit viel Aufmerksamkeit ein, insbesondere bei der jungen, zahlungskräftigen Klientel. Zu den prominentesten Aushängeschildern gehört Popstar und Teenie-Idol Billie Eilish mit ihren rund 24 Millionen Instagram-Followern. MCM wurde von Michael Cromer gegründet. 2005 kaufte die koreanische Unternehmerin Sung-Joo Kim die Firma. Der Hauptsitz wurde daraufhin in die Schweiz verlegt. 2019 eröffnete MCM einen Flagship Store in Beverly Hills.