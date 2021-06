#1 Technische Vorbereitung

Machen Sie sich mit den unterschiedlichen Onlineseminartools vertraut und wählen Sie das für sich passende aus. Aktuell zählen zu den meist genutzten Programmen Microsoft Teams, Zoom, Jitsi Meet, Skype for Business, Webex und GoToMeeting, wie das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung KOFA auflistet, das eine Checkliste zum Thema erarbeitete.

Testen Sie das von Ihnen ausgewählte Programm vorab. Organisieren Sie, wo im Raum Sie stehen oder sitzen, damit der Lichteinfall optimal ist und Sie gut zu sehen sind. Für einen guten Ton nutzen Sie ein Headset mit Mikrofon – auch das sollte vorher getestet werden. Falls Sie im Hintergrund nicht mit einer beeindruckenden Bücherwand aufwarten können, gibt es online viele virtuelle Hintergründe zur Auswahl. Ratsam kann es auch sein, die Veranstaltung zu zweit zu machen: Einer hält den Vortrag, der andere managt Technik und Chatbetreuung.

#2 Mit dem Publikum interagieren

Um keine One-Man-Show zu veranstalten und Nähe zum Publikum herzustellen, sollten die Teilnehmenden eingebunden werden. Machen Sie zu Beginn Ihres Vortrags auf die Möglichkeiten aufmerksam, sich per Handzeichen zu melden oder Kommentare in den Chat zu schreiben. Über Abstimmungsfunktionen kann man auch das Publikum entscheiden lassen, in welcher Reihenfolge bestimmte Themen drankommen sollten. Außerdem lassen sich Umfragen oder ein Quiz einbinden – einige Onlineseminarprogramme haben solche Funktionen integriert, ansonsten gibt es beispielsweise Mentimeter oder Kahoot!. Ideen und Beiträge der Teilnehmenden lassen sich auf digitalen Pinnwänden wie Padlet oder Mural sammeln. Bei längeren Vorträgen oder Workshops empfiehlt es sich, das Publikum auch mal in sogenannten Breakout Rooms in Gruppen von maximal zehn Personen aufzuteilen.

#3 Verschiedene Formate nutzen

Da längere Videokonferenzen bekanntlich anstrengend sind, kann es die Veranstaltung auflockern, wenn verschiedene Formate kombiniert werden. Spielen Sie zum Beispiel während Ihres Vortrags passende Videos ein, empfiehlt das KOFA. Ein digitales Whiteboard lässt sich nutzen, um Zahlen, Texte oder Diagramme quasi live aufzuzeichnen. Zoom etwa hat ein solches Whiteboard integriert.

#4 Veranstaltung nachbereiten

Fassen Sie am Ende des Vortrags die wichtigsten Punkte zusammen – aber kurz und ohne zu ausführliche Wiederholungen. Planen Sie genug Zeit für Fragen, Diskussion und Austausch ein. Verschicken Sie die Aufzeichnung des Vortrags im Anschluss an alle Teilnehmenden. Fügen Sie einen Bewertungsbogen bei und nutzen Sie das Feedback für mögliche Verbesserungen oder eine Weiterentwicklung Ihres Vortrags.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden