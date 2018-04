Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth ist Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe. Er trat 1949 als Lehrling in die 1945 vom Vater Adolf Würth gegründete Schraubengroßhandlung ein und musste diese mit 19 Jahren nach dem frühen Tod des Vaters weiterführen. Heute ist die Würth-Gruppe mit mehr als 400 Gesellschaften in über 80 Ländern vertreten. Reinhold Würth hat sich in seiner beruflichen Laufbahn intensiv mit psychologischen Themen wie Mitarbeitermotivation und Fragen der Berufsethik in einer sich wandelnden Gesellschaft befasst.