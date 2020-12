#3 Shiv Nadar

Shiv Nadar zählt ebenfalls zu den Velierern unter Indiens Superreichen. Sein Vermögen veringerte sich „Forbes“ zufolge von 14,6 auf 11,9 Mrd. US-Dollar. Der IT-Pionier rutschte damit aus den globalen Top 100. 1976 hatte er den Software-Anbieter HCL Technologies – standesgemäß für die Branche – in einer Garage gegründet. Das Geschäft scheint in der Corona-Krise zu boomen: Mitte September bezifferte „Forbes“ das Vermögen des 74-Jährigen auf 18,5 Mrd. US-Dollar. Das war mehr als in all seinen Jahresbilanzen des vergangenen Jahrzehnts.