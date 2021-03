#10 Ola Källenius (Daimler)

Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Ola Källenius, eröffnet die Top 10 der größten CEO-Influencer auf Linkedin. Die Bandbreite ist selbst in der Spitzengruppe sehr groß. Källenius kam lediglich auf 2,2 von 10,0 möglichen Indexpunkten. Bei den Followern reichte es mit 64.332 zwar für Platz fünf. Bei der Aktivität des Publikums kam Källenius sogar auf Rang vier. Diese guten Platzierungen scheint der Daimler-CEO aber in erster Linie der Strahlkraft seiner Marke zu verdanken. In den übrigen Kategorien konnte er sich nämlich nicht in den Top 10 platzieren. Ein naheliegender Grund: Källenius konzentrierte sich laut den Autoren auf die Produktkommunikation.