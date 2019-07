#7 Sandra Ortega Mera

Sandra Ortega Mera liegt in der „Forbes“-Milliardärsliste mit 6,1 Milliarden Dollar auf Rang 267. Das macht sie zur siebtreichsten Frau in Europa. Ortega Mera hat ihr Vermögen 2013 von ihrer Mutter Rosalia Mera geerbt. Die gründete mit Ehemann Amancio Ortega einst den Bekleidungsgiganten Inditex, zu dem die Kette Zara gehört. Ortega Mera hält 4,5 Prozent an Inditex und ist nach ihrem Vater der zweitreichste Mensch in Spanien.