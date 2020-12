Schon jetzt scheint festzustehen: Covid-19 markiert den Übergang in eine neue Arbeitswelt. Wie die ersten Lektionen für die Zukunft aussehen, hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) im Mai 2020 in einer Studie untersucht. Knapp 500 Unternehmen verschiedener Größen und Branchen teilten den Angaben zufolge ihre bisherigen Erkenntnisse zum Thema „Arbeiten in der Corona-Pandemie – auf dem Weg zum New Normal“.

Lehren aus der Corona-Krise

Eine zentrale Frage lautete: Was hat Ihr Unternehmen aufgrund der Corona-Krise gelernt? Sieben Antworten wurden vorgegeben. So hoch fiel die Zustimmungsrate aus („stimme voll und ganz zu“ / „stimme eher zu“):

Zusammenhalt und eine starke Unternehmenskultur machen sich in Krisen bezahlt: 93 Prozent

Mehr Homeoffice funktioniert – ohne Nachteile für das Unternehmen: 89 Prozent

Dienstreisen können womöglich durch Telefon- oder Videokonferenzen ersetzt werden: 89 Prozent

Forderung nach Homeoffice kann nicht mehr so leicht abgelehnt werden: 84 Prozent

Mitarbeiter werden sehr viel häufiger Homeoffice verlangen: 81 Prozent

Führungskräfte und Mitarbeiter finden in Notlagen innovative Lösungen: 81 Prozent

Umzug in ein größeres Büro lässt sich durch flexible Arbeit vielleicht vermeiden: 62 Prozent

Arbeitszeit im Homeoffice

42 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen künftig voraussichtlich mehr Homeoffice anbieten wird. Bei 44 Prozent war diese Frage noch nicht entschieden.

Dass so viele Menschen ins Homeoffice gewechselt sind, schlägt sich in den Antworten nieder, wie sich die Corona-Krise auf die Arbeitszeiten ausgewirkt hat:

Beschäftigte arbeiten vermehrt zu unüblichen Tageszeiten: 66 Prozent

Beschäftigte arbeiten vermehrt am Wochenende: 30 Prozent

Beschäftigte machen vermehrt Überstunden: 31 Prozent

Beschäftigte arbeiten weniger (weil Tätigkeiten nicht möglich sind oder nehmen Urlaub/bauen Überstunden ab): 44 Prozent

Die Umfrage fand den Angaben zufolge vom 4. bis 24. Mai statt.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden