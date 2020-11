#1 Jeff Bezos

Musk mag beim prozentualen Wachstum vorne liegen. Beim absoluten Corona-Plus aber hat der reichste Mensch der Welt die Nase vorn. Amazon-CEO Jeff Bezos stieg in den Forbes 400 von 114 auf 179 Milliarden Dollar. Sein Zuwachs in Höhe von 65 Milliarden Dollar (plus 57 Prozent) lag nur drei Milliarden Dollar unter Musks Gesamtvermögen. Bezos hält laut „Forbes“ 11,1 Prozent der Amazon-Aktien. Der Börsenkurs des Online-Riesen war im vergangenen Jahr dank der explodierenden Nachfrage beim Online-Handel und dem Cloud-Geschäft um mehr als 64 Prozent gestiegen, wie das Magazin berichtete. Sollte Amazon weiter so stark wachsen, ist es denkbar, dass Bezos zumindest auf dem Papier bald doppelt so reich ist wie der zweitreichste Mensch der Welt.