Ursprünglich, sagt Norman Kursawe, sei eine Ausbildung als Industriemechaniker überhaupt nicht sein Ding gewesen. Der 21-Jährige kommt aus Spremberg in der Lausitz, wo man „auf der Kohle geboren“ ist, wie er sagt. Doch als Jugendlicher wollte Kursawe eigentlich Mediengestalter werden. Dann brach er das Abitur ab, zwischenzeitlich arbeitete er im Fitnessstudio, wo er sich darum kümmerte, Geräte zu reparieren. Einige Mitarbeiter des Bergbau- und Energiekonzerns Leag, die dort trainierten, sagten ihm: „Komm doch zu uns.“ Inzwischen ist Kursawe im vierten Lehrjahr bei der Leag, er engagiert sich auch in der Auszubildendenvertretung und in der Gewerkschaft IG BCE.

Mehr als 600 Auszubildende lernen derzeit bei der Leag. Die meisten von ihnen sind angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker für Betriebstechnik, die zuerst in der Ausbildungswerkstatt im Industriepark neben dem Kraftwerk Schwarze Pumpe ihr Handwerk lernen – bevor es hinaus geht in die Betriebswerkstätten oder Tagebaue. Ein kleinerer Teil der Azubis lernt im kaufmännischen Bereich. Zudem bietet die Leag zwei duale Studiengänge an. Damit ist das Unternehmen, das in Brandenburg und Sachsen mit 8000 Mitarbeitern mehrere Braunkohletagebaue und Kraftwerke betreibt, der mit Abstand größte Ausbilder in der strukturschwachen Region. Und natürlich sind auch die Leag und ihre Mitarbeiter betroffen von den Beschlüssen zum Kohleausstieg, die eine Expertenkommission im Auftrag der Bundesregierung Anfang des Jahres verabschiedet hat.

Im vergangenen Jahr habe man praktisch eine weitere Einheit in die Ausbildung aufgenommen, sagt Leag-Ausbildungsleiter Axel Ziller – „und das ist das Thema Demonstrieren für eine sachliche Diskussion“. Als in Berlin über den Zeitplan für den Ausstieg aus der Braunkohle verhandelt wurde, beteiligten sich viele Leag-Mitarbeiter an Demonstrationen – darunter auch viele Azubis wie Kursawe.

Seit dem Beschluss der Kohlekommission ist klar, dass das Kohlegeschäft spätestens im Jahr 2038 Geschichte sein wird. Spätestens dann muss die Leag ein komplett anderes Unternehmen sein als heute. Dennoch hat Ausbildungschef Ziller, der ein Team von mehr als 40 Ausbildern leitet, in diesem Jahr eine Trendwende festgestellt: Nach einem Jahrzehnt stetig sinkender Bewerberzahlen haben sich in diesem Jahr wieder mehr junge Leute für die Azubistellen beworben als im Vorjahr – mehr als 900 für 150 Plätze.

Doch Ziller weiß auch, dass sich das Unternehmen wie viele andere auch bei der Gewinn und Qualifizierung seines Nachwuchses mehr anstrengen muss als früher. Um die Ausbildung bei der Leag in der Zielgruppe bekannt zu machen, gibt es neuerdings Ausbildungsbotschafter – Azubis, die in die Schulen in der Region gehen und von ihrer Ausbildung erzählen. Die Bewerber, die auf Basis der Unterlagen zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, bekommen nun schon gleich bei diesem Termin eine Zu- oder Absage. In der Vergangenheit hatte die Entscheidung häufiger länger gedauert, sodass einige Bewerber in der Zwischenzeit absprangen – und woanders anfingen, etwa bei der Bundeswehr.