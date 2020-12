Künftig müssen Käufer die Maklerkosten nur noch hälftig übernehmen. Die andere Hälfte zahlt der Immobilienverkäufer. Das Gesetz tritt am 23. Dezember in Kraft. Aber bringt das viel?

Ein Bestellerprinzip wie bei den Mietern ist es nicht geworden, dafür war der Widerstand der Unionsparteien gegen das neue Gesetz zu groß. Immerhin können sich Immobilienkäufer nun aber wenigstens die Hälfte der Maklerkosten sparen. Die andere Hälfte zahlen ab heute, Mittwoch, dem 23. Dezember die Verkäufer. Sie sind ohnehin diejenigen, die auch den Makler beauftragen und zwar aus purem Eigeninteresse: Denn der professionelle Hausvermittler übernimmt für den Verkäufer nicht nur die zeitraubende Besichtigungsarie und bündelt alle Unterlagen und Verträge aus, sondern er schätzt zuallererst den Wert der Immobilie und damit den Angebotspreis. Damit der Besitzer nicht weit unter Wert verkauft. Für diese Dienstleistung am Hausverkäufer aber zahlte bisher allein der Erwerber – und das ist vor allem in angespannten Großstadtmärkten eine große finanzielle Belastung.

Denn es ist zwar nirgends festgeschrieben, dass der Käufer allein die Kosten für den Makler tragen muss – man hätte es also auch schon bisher verhandeln können. Und den Verkäufer zumindest um eine Teilübernahme bitten können. In den Bundesländern Berlin, Hamburg, Hessen, Bremen und Brandenburg tragen die Käufer bisher dennoch die Kosten allein. Zudem ist das Problem auf dem derzeitigen heißgelaufenen Immobilienmarkt: Kaum ein Hausbesitzer hätte sich auf eine Verhandlung über die Maklerkosten eingelassen – und deshalb wagte auch kaum ein Käufer, die Kostenteilung vorzuschlagen, wenn er nicht vollends seine Chancen auf den Zuschlag schmälern wollte. Denn welcher Hausbesitzer verkauft seine Immobilie schon freiwillig an den Käufer, der von ihm die Hälfte der Maklerkosten verlangt, wenn noch zig andere Interessenten Schlange stehen? Zumal es in Großstädten keine Seltenheit ist, dass Käufer sogar noch freiwillig ein paar tausend Euro auf den Kaufpreis drauflegen, nur um eine Wohnung oder ein Haus zu bekommen. Von daher war es bisher die Regel, dass die Käufer den vom Besitzer bestellten Makler ganz allein bezahlten.

Und das bedeutete für sie oft fünfstellige Summen: Je nach Bundesland betrug die maximale Maklerprovision für Käufer zwischen 3,57 Prozent des Kaufpreises (in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Beispiel) und 7,14 Prozent (in Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern). Das machte bei einer 350.000-Euro-Durchschnittsimmobilie zwischen rund 12.500 Euro und 25.000 Euro aus. Bei einem 700.000-Euro-Haus natürlich das Doppelte. Ab sofort werden es für Durchschnittskäufer nur noch 6000 bis 12.500 Euro sein, die andere Hälfte zahlt der Verkäufer. Und natürlich ist es schon einmal eine enorme Ersparnis, wenn Käufer dieses Geld nicht zusätzlich auf den Tisch legen müssen. Gerade zum Zeitpunkt des Immobilienerwerbs bedeutet es eine große Ersparnis, weil sie ja noch zusätzliche Ausgaben für Notar und Finanzamt oder für nötige Umbauten aufbringen müssen. Daher ist dieses Gesetz vom 23. Dezember tatsächlich ein kleines Weihnachtsgeschenk für Kaufwillige.

Aber man darf sich auch nichts vormachen, denn 6000 bis 12.500 Euro Ersparnis sind zwar viel Geld, aber daran werden in der Regel die wenigsten Hauskäufer scheitern. Das Hauptproblem vieler Käufer ist nämlich: Nicht nur die Maklerkosten sind hierzulande üppig – und viel höher als in anderen Ländern übrigens. In den Niederlanden und Großbritannien etwa verlangen die Makler für ihre Leistung nur zwei Prozent des Immobilienpreises. Sondern auch die übrigen Erwerbsnebenkosten sind in Deutschland inzwischen irrsinnig hoch, vor allem die Kosten für Grunderwerbsteuer und Notar, die noch zu den Maklerkosten hinzukommen. Und die Summe dieser Kaufnebenkosten wird in aller Regel nicht von den Banken über Kredite abgedeckt, sondern sie ist vom Erwerber zusätzlich zum Eigenkapital aufzubringen. Insgesamt ist die Summe der Kaufnebenkosten dadurch für viele Käufer auf rund neun bis 15 Prozent des Immobilienpreises angeschwollen.