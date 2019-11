3 Berlin

In keinem Bundesland ist der Unterschied zwischen dem Landesdurchschnitt und den Neuanmietungen so hoch wie in Berlin. Die durchschnittliche Nettokaltmiete für 2015 und danach angemietete Wohnungen lag 2018 bei 9,10 Euro pro Quadratmeter. Das war fast ein Viertel mehr als der Mietendurchschnitt (7,40 Euro) in der Hauptstadt. In zwei Bundesländern sind Neumieten aber noch höher als in Berlin.