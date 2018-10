Alternative Finanzierungsinstrumente sind auf dem Vormarsch. Aktuell entfallen rund zehn Prozent aller Fremdfinanzierungen auf alternative Instrumente – mit steigender Tendenz. Nach Einschätzungen von BF.direkt wird der Anteil mittelfristig weiter steigen. Darüber, was unter alternativen Finanzierungsinstrumenten zu verstehen ist, gibt es keine wissenschaftlich anerkannte Definition. In der Praxis wird der Begriff relativ flexibel verwendet. Gemäß unserer Definition gilt alles als alternatives Finanzierungsinstrument, was nicht von einer Bank finanziert wird.

Die Zunahme der Nicht-Banken-Finanzierungen hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich das unerwartet lang anhaltende Niedrigzinsumfeld. Aus der Perspektive der Investoren handelt es sich bei den Alternativen um Anlagen, die noch vergleichsweise gute Renditen erwirtschaften, ohne ein zu großes Risiko mitzubringen. Hinzu kommt, dass die meisten Anleger ohnehin Immobilieninvestoren sind und über eine gewisse Expertise in diesem Bereich verfügen. Für sie macht es keinen großen Unterschied, ob sie ein Objekt direkt kaufen oder ob sie sich quasi indirekt über ein Finanzierungsengagement beteiligen. Die umfassenden Wirtschaftlichkeits- und Risikoprüfungen vor der Investitionsentscheidung bleiben dieselben. Die Anleger haben durch ihre Erfahrung zudem beispielsweise den Vorteil, dass sie bei nicht performenden Finanzierungen Grundstücke oder Objekte notfalls als Direktinvestment auf das eigene Buch nehmen können.

Aus Sicht der Kapitalnehmer ist von Bedeutung, dass die alternativen (oder nicht Bank-gebundenen) Geldgeber in manchen Situationen flexibler sind als die Kreditinstitute und weniger restriktiv agieren können. Dies gilt beispielsweise bei der Finanzierung von Grundstücksankäufen.

Welche alternativen Finanzierungsinstrumente gibt es? Grundsätzlich unterscheiden sich die Instrumente deutlich voneinander und hängen stark von der jeweiligen konkreten Finanzierungssituation ab, in der sie Verwendung finden – als davon ob eine Projektentwicklung, ein Grundstücksankauf, eine Bestandsfinanzierung etc. finanziert werden soll.

Der Klassiker: Das Schuldscheindarlehen

Eines der klassischen alternativen Finanzierungsinstrumente ist das Schuldscheindarlehen. In der Regel handelt es sich hier um ein erstrangig besichertes Darlehen. Der Standardfall sieht wie folgt aus: Eine Bank finanziert ein Immobilienprojekt, möchte es aber nicht auf das eigene Buch nehmen, sondern reicht den ganzen Kredit oder einen Teil in Form eines Schuldscheindarlehens an eine Versicherung weiter. Dies ist möglich, weil es ein gängiges Format ist, das die Versicherungen kennen und gut mit ihrem Aufsichtsrecht harmoniert. Aufgrund der hohen Sicherheit – Besicherung im ersten Rang – ist die Verzinsung hier im Vergleich zu anderen alternativen Instrumenten relativ niedrig. Sie liegt – in Abhängigkeit von der Laufzeit – zwischen 2,0 und 3,0 Prozent und damit nur leicht oberhalb eines Bankkredites.

Bei Projektentwicklungen unentbehrlich: Mezzanine-Kapital

Ein weiteres und sehr verbreitetes Instrument ist Mezzanine-Kapital. Laut BF.Quartalsbarometer ist Mezzanine-Kapital mit einem Anteil von rund 32 Prozent das am häufigsten eingesetzte alternative Finanzierungsinstrument. Anwendung findet es überwiegend bei der Finanzierung von Projektentwicklungen. Klassischerweise wird Mezzanine-Kapital dazu verwendet, die Finanzierungslücke zwischen dem Bankkredit (bis zu 75 Prozent der Kosten einer Projektentwicklung) und dem Eigenkapital des Projektentwicklers (fünf bis 15 Prozent der Kosten) zu schließen. Die Bereitstellung des Mezzanine-Kapitals erfolgt in der Regel über Nachrangdarlehen oder Schuldverschreibungen. In Zeiten von Minizinsen und Niedrigrenditen bei Immobilien können Mezzanine-Investments aus Investorensicht eine interessante Alternative sein – sofern die Auswahl des Projekts und des Entwicklers mit der hinreichenden Sorgfalt erfolgt ist. Dafür erhält der Investor im Gegenzug eine deutlich höhere Verzinsung als der Kreditgeber für den ersten Rang. Ja nach Ausgestaltung liegt diese momentan zwischen 6,0 und 8,0 Prozent p.a., sofern es sich um echte Mezzanine-Finanzierungen handelt, hinter denen noch ein relativ großes Eigenkapitalpolster steht. Bei Finanzierungen, deren Auslauf in den eigenkapitalähnlichen Bereich hineinreicht, werden durchaus auch zweistellige Renditen aufgerufen.

Typisch für Mezzanine-Kapital ist die kurze Laufzeit – rund 18 bis 24 Monate, was ungefähr der Entwicklungs- oder Bauzeit entspricht. Im Bereich der institutionellen Kapitalanleger wird die Mezzanine-Finanzierung oft indirekt, das heißt über Fondsstrukturen getätigt. Dies hat aus Investorensicht den zusätzlichen Vorteil, dass auf Portfolioebene eine Risikostreuung stattfindet und dass die einzelnen Investitionsentscheidungen von einem erfahrenen Manager getroffen werden.