Im November war die Welt für Wirecard-Chef Markus Braun noch in Ordnung. Der Aufstieg seines Unternehmens in den Deutschen Aktienindex, der wenige Wochen zurücklag, habe lediglich ein „kurzes mediales Aufflammen“ ausgelöst, erklärte Braun im Capital-Interview – inzwischen habe sich „alles normalisiert“. Ob Strategie oder operatives Geschäft: „Überhaupt nichts hat sich verändert.“

Es sollte sich dann doch einiges ändern – vor allem der Aktienkurs. Bei 182,50 Euro lag er beim Einstieg in den Dax Ende September. Dann gab es ein rasantes Auf und Ab bei dem Papier, das zwischenzeitlich unter die Marke von 100 Euro rutschte. Mittlerweile ist die Aktie wieder mehr als 130 Euro wert, trotzdem ein satter Abschlag gegenüber dem Stand zum Dax-Einstieg.

Man könnte den Kurseinbruch auf die schlechte Presse des Zahlungsdienstleisters schieben, vor allem auf die Vorwürfe, die die britische „Financial Times“ wegen angeblicher Bilanzmanipulationen in Singapur erhob, woraufhin Leerverkäufer die Aktie attackierten. Aber das griffe zu kurz. Denn Wirecard ist nicht der einzige Dax-Aufsteiger, dem der Schritt in den Index-Olymp nicht guttat.

Von den insgesamt acht Unternehmen, die seit dem Ende der Finanzkrise 2009 den Sprung in den Dax schafften, haben fünf ihren Anlegern in der Folge Verluste beschert – trotz des Superbullenmarkts an den Börsen. Sechs der acht schnitten schlechter ab als der Dax, lediglich Continental und der Immobilienkonzern Vonovia konnten überzeugen. Die letzten drei Dax-Neuzugänge waren hingegen Totalflops für Investoren: Der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 Media, der Chemieriese Covestro sowie eben Wirecard brockten ihren Anlegern nach dem Dax-Einstieg Verluste zwischen 39 und 44 Prozent ein.

Vollends paradox klingt, dass sich in der Zeit nach der Finanzkrise gerade nicht die Dax-Aufsteiger als bessere Anlage erwiesen, sondern die Unternehmen, die an ihrer Stelle aus dem Index ausschieden. Wer am Tag der Dax-Neuordnung für je 1000 Euro Aktien der Aufsteiger erwarb, verfügt heute über Papiere im Wert von knapp 19.000 Euro. Wer hingegen je 1000 Euro in die Absteiger investierte, besitzt heute Aktien im Wert von 43.000 Euro.

Nur scheinbar paradox

Wie kann das sein? Müssten die Aufsteiger nicht davon profitieren, dass sie mehr Aufmerksamkeit genießen und liquider gehandelt werden, dass alleine schon die zehn deutschen Dax-Indexfonds mit ihrem verwalteten Volumen von über 11 Mrd. Euro anteilig Aktien der Aufsteiger kaufen müssen?

Experten warnen davor, die Effekte der passiven ETFs und Indexfonds falsch einzuschätzen. „Deren Käufe werden bereits in den Wochen und Monaten vor der Indexaufnahme vorweggenommen“, erklärt der Europachef eines ETF-Anbieters, der von allzu simplen Spekulationen auf die Transaktionen seines Hauses abrät. „Wir greifen auf externe Handelspartner zurück, die uns am Tag des Tauschs die Aktien des Aufsteigers liefern und die Aktien des Absteigers abnehmen. Die haben sich entsprechend bereits die Stücke des Aufsteigers besorgt und Abnehmer für die Anteile am Absteiger gefunden.“ Es sei daher „Quatsch“ zu glauben, man könne auf den Aufstieg gezielt spekulieren. „Denn die Nachfrage nach den Aufsteigern ist ja allen großen Marktteilnehmern bekannt.“ Investoren greifen den Veränderungen vor – indem die Aufsteiger zugekauft werden und die Absteiger aus den Depots fliegen.