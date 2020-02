Aufstehen, weitermachen, das war nicht nur das Motto der Deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft nach zuletzt eher schwachen Leistungen. Auch Hauptsponsor Commerzbank hat sich in den vergangenen Jahren durchgebissen. Nun, gerade rechtzeitig zum 150. Geburtstag, wartet das in Hamburg gegründete Haus mit recht soliden Geschäftszahlen auf. An der Börse werden diese mit einem rund siebenprozentigen Kurssprung gefeiert, als ob die Frankfurter eine Turnaround-Story hingelegt hätten. Dabei deutet wenig darauf hin, dass die Commerzbank, wie andere Kreditinstitute in Deutschland auch, ihre chronisch schwache Rentabilität hinter sich lassen kann.

Ein Hauptgrund für den Kurssprung – mit 6,36 Euro war die Commerzbank-Aktie zwischenzeitlich so teuer wie zuletzt im vergangenen Juli – dürfte neben dem stabilen operativen Geschäft die deutlich verbesserte Eigenkapitalausstattung sein. Die so genannte Eigenkapitalquote gibt vereinfacht gesagt an, welcher Anteil des Geschäfts durch eigenes Kapital gedeckt ist. Je höher der Wert ist, desto besser kann ein Kreditinstitut eine Krise verkraften, in der eine wachsende Zahl von Krediten nicht mehr bedient wird.

Die aufsichtsrechtlich relevante so genannte „Harte Eigenkapitalquote“ betrug Ende 2019 den Angaben zufolge 13,4 Prozent (2018: 12,9 Prozent) und lag damit rund 2 Prozentpunkte über den aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dass die Commerzbank einen Puffer für schlechte Zeiten aufgebaut hat, dürfte ein Grund für den Kurssprung sein. Allerdings geht die höhere Quote nicht nur darauf zurück, dass die Bank mehr Geld „auf die hohe Kante“ gelegt hat. Auch regulatorische Vereinfachungen halfen mit, räumte Vorstandschef Martin Zielke bei der Bilanzvorlage ein.

Aktien deutscher Banken sind gefragt

Auch die größere Deutsche Bank hat zuletzt ihre Eigenkapitalquote hochfahren können. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des hiesigen Branchenprimus rund 45 Prozent an Wert gewonnen, gestern kostete sie erstmals seit August 2018 wieder mehr als 10 Euro.

Die Aktien deutscher Großbanken stoßen derzeit jedenfalls auf starke Nachfrage. Neben dem höheren Kapitalpuffer für schlechte Zeiten trägt dazu bei der Commerzbank auch bei, dass ihr Geschäft offenbar an der Börse als stabilisiert wahrgenommen wird.

Vielmehr aber auch nicht. Denn die Erträge – quasi die Umsätze – sind 2019 gerade einmal um 0,8 Prozent auf 8,64 Mrd. Euro gestiegen. Der operative Gewinn erhöhte sich dank gesunkener Kosten um 1,2 Prozent zwar auf 1,26 Mrd. Euro. Doch wegen Kosten für die Restrukturierung, insbesondere dem Abbau von Arbeitsplätzen, und höherer Steuern verblieb unter dem Strich nur ein Konzerngewinn von 644 Mio. Euro, ein Rückgang auf Jahressicht von rund einem Viertel.