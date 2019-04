Zwei Staaten und zwei Enden der Welt haben uns nun über viele Monate in Atem gehalten. Ohne sie kommt keine Nachrichtensendung und keine Berichterstattung mehr aus. Ohne die Briten und ihren Brexit und ohne die USA und ihre Trumpokratie, also die eigenwilligen Regierungsideen des amerikanischen Präsidenten. Und genau in dem Moment, in dem man beide Begriffe nicht mehr hören mag, schiebt sich endlich einmal wieder ein anderes Ende der Welt in den Fokus. Das asiatische Ende, das zuletzt oft nur in Zusammenhang mit dem Wort Handelskrieg auftauchte. Ehrlich gesagt sind die Handels- und Strafzölle auch jetzt wieder der Aufhänger für die Berichterstattung, doch es geht erstmals seit Monaten um gute Nachrichten. Es zeichnet sich nämlich eine Entspannung ab, nicht nur bei den Handelsstreitigkeiten, sondern auch an den asiatischen Börsen. Vor allem China und die Schwellenländer sorgen dieser Tage für Euphorie. Aber wird sie von Dauer sein?

Gerade im vergangenen Jahr enttäuschten die Börsen der Emerging Markets viele Anleger – die Kurse der Börsen hierzulande allerdings auch. Es ging bergab auf breiter Front. Das war in den asiatischen Staaten spätestens im zweiten Quartal klar. Damals drehten die Indizes nach einem ersten Knacks zu Jahresbeginn dauerhaft nach unten. Schon damals fragten viele Anleger sich: Ist das der Beginn einer neuen, dauerhaften Schwächephase? Schließlich hatten die Emerging Markets schon in den vergangenen zehn Jahren nicht wirklich überzeugt. Ist also ihre große Phase vorbei? Und schon damals sagten die Analysten: Nein, das ist sie nicht. Denn wenn man sich die Fundamentaldaten ansieht, dann stehen die Schwellenländer trotzdem noch gut da.

Inzwischen wird immer deutlicher, dass das auch stimmt. Denn der MSCI Emerging Markets Index war zwar ungefähr bis Jahresende auf Sinkflug, doch seit Januar steigt er wieder deutlich an und kletterte von 950 auf inzwischen 1080 Punkte an. Das sind 14 Prozent Kursplus. Sieht man sich etwas längerfristig den Lauf des MSCI Emerging Markets und den Lauf des deutschen Leitindex Dax an, so liefen beide im vergangenen Jahr ziemlich im Gleichlauf nach unten, seit Oktober aber haben sich die Schwellenländer abgekoppelt. Seitdem streben sie deutlich stärker bergauf und überflügeln selbst die starken deutschen Werte.

Wachstum in den Schwellenländern ist intakt

Nun ist das nicht ganz überraschend. Schließlich heißen die aufstrebenden Länder ja nicht umsonst aufstrebend, sondern genau deshalb, weil sie dank ihres enormen wirtschaftlichen Aufholpotenzials und ihrer wachsenden Märkte viel dynamischer nach oben streben als die bereits voll entwickelten Industrieländer. Das gilt allerdings nicht nur im Aufschwung, sondern auch im Abschwung. Wenn die Wirtschaft schwächelt, werden die Schwellenländer stets stärker nach unten geprügelt. Weil sie sehr viel abhängiger von den Aufträgen der mächtigen Volkswirtschaften sind und alle Welt dann schneller den Glauben in sie verliert, gerade die Investorenwelt. Im vergangenen Jahr konnte man das gut beobachten: Die USA setzten zu ihrer großen Aktienmarkterholung an, das machte den Dollar stark und setzte vor allem den Emerging Markets zu. Denen trauten die Anleger plötzlich viel weniger zu, sie bangten um die massiven Fremdwährungskredite, die sich viele Schwellenländer zuletzt in Dollar aufgeladen hatten – und viele Großinvestoren zogen ihr Kapital aus den vermeintlich schwächeren Ländern ab. Vor allem dieser Umstand setzte den Kursen zu.

Es war nämlich gar nicht die schwächere Wirtschaft, die diese Länder bremste. Das Wachstum der Ökonomien dort und auch der Bevölkerung ist weiter in Takt. Der steigende Wohlstand sorgt zunehmend für neue Kundenschichten, die nach immer mehr Produkten verlangen. Und die Löhne steigen, auch das beflügelt die Absatzmärkte dort. Zudem zeigen viele Staaten in Asien und viele Unternehmen – dort wie hier – ein stärkeres Umweltbewusstsein, auch das sorgt für neue Aufträge und Technologien in den noch nicht entwickelten Ländern. All das treibt die Wirtschaft und auch den technologischen Wandel vieler Branchen voran. Bei Bildung, Ernährung und Gesundheit geht es in asiatischen Gesellschaften immer schneller voran.