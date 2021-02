Schon Ende Januar erlebte Dogecoin ein Kursplus und stieg von unter einem Cent auf zwischenzeitlich 6,0 Cent. Am Montag erreicht der Kurs sein vorläufiges Rekordhoch von zwischenzeitlich 8,6 Cent. Mit einer Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich mehr als 10 Mrd. US-Dollar zählte Dogecoin zu den zehn größten Digitalwährungen.

Grund für den Anstieg waren zuletzt die prominenten Unterstützer der Währung mit dem Shiba Inu als Markenzeichen – allen voran Tesla-Chef Elon Musk. Am vergangenen Donnerstag twitterte Musk das Worte „Doge“ und das Bild einer Mondrakete. Wenig später bezeichnete er Dogecoin als „Kryptowährung des Volkes“. Am Wochenende ergänzte der Tesla-Chef eine Umfrage über die künftige Währung der Menschheit, bei der er die Twitter-Gemeinschaft zwischen Dogecoin und „allen anderen Kryptowährungen zusammen“ abstimmen ließ.

Seit den ersten Tweets ging es für Dogecoin zwischenzeitlich um 115 Prozent nach oben. Auch weitere prominente Unterstützer wie der Rapper Snoop Dogg und Kiss-Bassist Gene Simmons tun ihre Begeisterung für die Kryptowährung mittlerweile lautstark auf Twitter kund. Während Snoop Dogg eine Montage eines Album-Covers mit einem Shiba Inu und seinem abgeänderten Namen „Snoop Doge“ twitterte, bezeichnete sich Simmons als „God of Dogecoin“.

Eigentlich als Scherz gemeint

Für die Gründer Jackson Palmer und Markus Billy war die Währung 2013 nicht mehr als eine Parodie auf die wachsende Kryptoszene. Mit Dogecoin wollte Palmer die zwei damals meist diskutierten Themen der Netzgemeinde kombinieren: Den Hype um die „Doge“-Memes, die aus dem Bild eines Shiba Inus und kurzen Phrasen wie „wow“, „some x“ oder „much x“ bestehen, und um Bitcoin und seine Alternativen.

Interesse an einer Wertsteigerung hatten die Gründer nicht. Anders als bei Bitcoin ist die Zahl der Münzen bei Dogecoin nicht auf eine feste Anzahl begrenzt. Nutzer können sie unbegrenzt durch „Mining“ generieren – die Münzen sind damit inflationär. Auch das „Mining“ und Transaktionen mit Dogecoin aufgrund der Verschlüsselung wesentlich einfacher und schneller. Billy verließ das Projekt bereits 2014 angesichts der zunehmenden Profitorientierung der Dogecoin-Community, Palmer folgte 2015.

Seitdem gab es rund um Dogecoin keine weiteren Entwicklungen. Das spiegelt sich auch im Kurs der Währung wieder, der seitdem bis auf wenige Ausreißer und vorübergehende Hochphasen an der Nullgrenze lag. Zuletzt überschritt die Währung beim Krypto-Hype im Januar 2018 die Marke von 1 Cent, rutschte danach aber wieder deutlich darunter.

Unterstützung von Reddit-Tradern

Das jüngste Kurshoch basiert neben der Aufmerksamkeit der berühmten Dogecoin-Unterstützer auf Trader-Netzwerken in den Sozialen Medien. Vor allem der Tweet des Accounts „WBS Chairman“ mit der Frage „War Doge schon mal bei einem Dollar?“ soll die jüngsten Kurs-Entwicklungen mitausgelöst haben.

Auch in der Reddit-Gruppe „Satoshi Street Bets“ wurde Dogecoin vorübergehend zu einer beliebten Empfehlung der Nutzer. Ein User postete am Dienstag sogar den Link zu einer Petition, in der Tesla aufgefordert wird, das Zahlungsspektrum um Dogecoin zu erweitern. Der E-Autobauer hatte zuvor angekündigt, künftig Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren.

„Satoshi Street Bets“ bezeichnet sich selbst als Krypto-Version von „Wall Street Bets“, der Reddit-Gruppe, die als Hauptakteur der Rally auf die Aktien von Gamestop und AMC Ende Januar gilt. In der Gruppe werden vor allem weniger bekannte und wertvolle Alternativen zu Bitcoin diskutiert und empfohlen. In den vergangenen Tagen verwiesen einige User bei Dogecoin auch immer wieder auf die Gamestop-Rally.

Has Doge ever been to a dollar? — The Chairman (@WSBChairman) January 28, 2021

Trotz der Querverweise ist Dogecoin keineswegs eine „Krypto-Version“ des Wallstreet-Flashmobs. Zwar steht ein Teil der Reddit-Trader den etablierten Kryptowährungen skeptisch gegenüber, eine explizite Aktion gegen andere Finanzakteure wie Leerverkäufer und Hedgefonds ist der Run allerdings nicht. Stattdessen steht bei den Tradern der eigene Profit im Vordergrund.

Ihre Hoffnung, Dogecoin bald auf einen Wert von einem US-Dollar zu heben, dürfte dennoch unerfüllt bleiben. Anders als bei Gamestop profitiert der Kurs nicht von einem Shortsqueeze, der die Aktie noch ein paar Tage hoch gehalten hatte. Vielmehr lassen auch die deutlichen Kursschwankungen der vergangenen Tage mit einem Absturz von zwischenzeitlich 40 Prozent nicht auf ein längerfristiges Hoch schließen.