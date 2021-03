Vantage Towers

Am 18. März wagte sich Vantage Towers an die Börse. Über 80.000 Funkmasten in Europa betreibt das Unternehmen, das zur Vodafone Group gehört. Dem Mutterkonzern spülte der IPO 2,3 Mrd. Euro in die Kassen. Damit ist der Börsengang der aktuell größte deutsche in diesem Jahr und löste Auto1 von dieser Spitzenposition ab. Ursprünglich peilte man bis zu 29 Euro pro Aktie an, zuletzt lag die Preisspanne zwischen 24 und 25 Euro. Bewertet wurde das in Düsseldorf sitzende Unternehmen mit 12,6 Mrd. Euro.