Führende Zentralbanken haben die Märkte in diesem Sommer überrascht, indem sie die Zinsen früher als erwartet gesenkt und damit im September die Europäische Zentralbank (EZB) zur Wiederaufnahme der radikalen monetären Lockerungen veranlasst haben. Niedrigere Zinsen sollen das festgefahrene Wirtschaftswachstum wiederbeleben – und stellen Anleger vor neue Herausforderungen. Investoren sind nun mit Marktschwankungen und niedrigeren – sogar negativen – Renditen auf sicheren Anlagen wie Staatsanleihen konfrontiert.

Die Zinskürzung der Federal Reserve, die erste seit mehr als einem Jahrzehnt, erfolgte nur sechs Monate nachdem die politischen Entscheidungsträger Zinserhöhungen signalisiert hatten – was diese Umkehr zu einem der schnellsten Turnarounds in der Geschichte der Zentralbank macht. Die EZB hat daraufhin die Negativzinsen für Banken auf minus 0,5 Prozent gesenkt und ihr Programm der quantitativen Lockerung neu gestartet.

Dieser Schritt scheint mehr als nur eine vorübergehende Anpassung zu sein. Prominente politische Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks haben sich zusätzlich dafür ausgesprochen, ein höheres Inflationsziel anzustreben. Sollte es den Zentralbanken tatsächlich gelingen, die Inflation zu erhöhen, würde dies die reale Rendite risikofreier Anlagen, gemeint ist also die Rendite abzüglich der Inflation, weiter drücken – vorausgesetzt, die Zinsen bleiben niedrig.

Weniger Bargeld, mehr Sachwerte

Ich sehe mehrere Möglichkeiten, wie sich Anleger auf diese neue Realität einstellen müssen:

Erstens: Die Bargeldbestände in den Anlegerportfolios müssen sinken. Die Anleger mögen in den kommenden Jahren etwas Liquidität für ihre Ausgaben benötigen, aber eine möglicherweise höhere Inflation und niedrigere oder negative kurzfristige Zinsen machen Bargeld langfristig sehr ungeeignet. Unsere jüngste Umfrage zur Anlegerstimmung zeigt, dass Anleger in Europa außerhalb der Schweiz 22 Prozent ihres Vermögens in bar angelegt haben. Das ist viel.

Die Mehrheit sagt, dass sie Sicherheit sucht oder auf die richtige Investitionsmöglichkeit wartet. Dies scheint kurzfristig durchaus vernünftig zu sein. Aber Risiken entstehen, wenn die kurzfristig hohen Bargeldbestände auch langfristig hoch bleiben, weil eben dadurch real das Vermögen schrumpft. Bargeld ist eine Taktik, keine Strategie.

Die Zentralbanken passen ihre Politik an – möglicherweise langfristig. Mit der richtigen Finanzstrategie und einem ausreichenden Zeithorizont sind weiterhin positive reale Renditen erzielbar. Das erfordert jedoch von vielen Anlegern, dass sie ihre Haltung und Portfolios entsprechend anpassen.

Christine ‚Christl‘ Novakovic ist CEO der in Frankfurt am Main ansässigen UBS Europe SE und Head of Wealth Management der UBS Group in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika