#1 P&R ist kein Fall von Gier…

Eine der typischen eiligen Diagnosen bei Pleiten am Grauen Kapitalmarkt lautet, dass Anleger und Vermittler womöglich den Hals nicht voll bekommen hätten. Oder dass schon ein Provisionsverbot das Schlimmste hätte verhindern können. Beides trifft auf die Causa P&R nicht zu. Bei den letzten noch platzierten Angeboten stellte P&R Anlegern Renditen nach Steuern von 3,1 Prozent pro Jahr in Aussicht, die letzten prospektierten Vertriebsprovisionen lagen bei knapp drei Prozent. Sowohl in den Renditezielen als auch den Provisionen sind selbst viele Investmentfondsanbieter aggressiver unterwegs.

#2 … sondern der einer gut erzählten, plausiblen Geschichte.

Eine typische Masche am Grauen Kapitalmarkt ist es, Anleger nicht mit Details zu nerven und damit Fragen aufzuwerfen, sondern ihnen lieber eine glaubwürdige und plausible Geschichte zu erzählen. Das verfängt in einer Zeit, in der die Komplexität von Vorsorgeprodukten immer weiter zunimmt. Eine plausible Geschichte erzählen zu können, das machte schon den Erfolg von Prokon aus, der letzten großen Graumarkt-Pleite: An der Energiewende verdienen, in Sachwerte wie Windräder investieren, den Banken und Energieriesen ein Schnippchen schlagen.

P&R setzte in dieser Hinsicht noch eins drauf und schuf über Jahrzehnte ein Angebot, in dem es für einen nur oberflächlich interessierten Anleger an positiven Eigenschaften nur so wimmelt: Man investiert in Sachwerte – eben Container – die Globalisierungsprofiteure sind. Hinzu kommen Begriffe wie Mietgarantie, Rückkaufsgarantie, Treuhänder, versichert, steueroptimiert und zuletzt sogar noch „Bafin-geprüft“ (obwohl die Finanzaufsicht Angebote nur formal prüft).

Nicht zu vergessen ist dabei ein nicht vorhandener oder bestenfalls höchst illiquider Handel mit den Anlagen. Denn was von manchen Anlegern als wünschenswert empfunden wird, schafft am Grauen Kapitalmarkt Interessenkongruenz zwischen Anbietern, Vermittlern und Anlegern: Wo es keinen Handel der Geldanlage gibt, kann es auch keine zwischenzeitlichen sichtbaren Verluste geben wie an der Börse. Das kommt – wie auch bei einer Immobilie – der natürlichen Verlustaversion von Anlegern entgegen. Und wirft keine kritischen Fragen auf. Damit sind mögliche Probleme gleichwohl nicht aus der Welt. Es droht eine Vermögensillusion, die allerdings erst dann als solche sichtbar wird, wenn die Finanzlage bereits nicht mehr zu retten ist.

#3 Eine Anlage in P&R war stets eine Glaubensfrage – kein Skandal, der auf Aufdeckung gewartet hat

Die wesentlichen Informationen, die für eine sachlich saubere Analyse der Ertragslage und Plausibilität der Renditen nötig gewesen wären, hat P&R nie geliefert. Dazu zählte etwa genaue Angaben über die Containerflotte, ihr Alter und ihre Qualität, ihre Marktwerte – und die Frage, woraus die Gesellschaft eine seit 2017 über Prospekte sicher belegbare Differenz zwischen den gezahlten Mieten und den Marktmieten begleicht.

Auch das ist eine frappierende Parallele zu Prokon: eine ähnliche Glaubensfrage bis zum Tag des Zahlungsausfalls. Zwar war ersichtlich, dass Prokon mehr ausschüttete, als es operativ mit Windrädern und anderen Firmen erwirtschaftet hat. Es warf die Frage auf, ob die Zahlungen damit mit frischen Anlegermitteln geleistet werden, genauso wie bei P&R die Frage im Raum steht, ob die Differenz zwischen gezahlten Containermieten und Marktpreisen aus neuen Geldanlagen gespeist wurde. Beide Unternehmen dementierten das, verwiesen auf Reserven und höhere Erträge in der Zukunft, weil der Wind bald wieder stärker bläst und die Containermieten bestimmt wieder ansteigen werden.

Aber der bloße Verdacht erlaubt nicht den Schluss, dass sich eine Firma auf dem Weg in die Pleite befindet. Schließlich zahlen auch börsennotierte Gesellschaften bis hin zu Dax–Werten Dividenden oder gar Zinsen gelegentlich aus ihrer Substanz. Letztlich war eine P&R-Anlage damit eine Glaubensfrage – und dass der Glauben an das Geschäftsmodell lebendig blieb, dafür sorgte der rituell vorgetragene Sermon, dass P&R über Jahrzehnte hinweg jeder Zahlungsverpflichtung nachgekommen sei.