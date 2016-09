"Smart Casual Look" fürs Büro

06. Sep 2016 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Ich bevorzuge den „Smart Casual Look“ also, von der schmal geschnittenen Chino über eine ebenso schmale Tuchhose bis hin zur Denim. Dazu kombiniere ich einen modischen Blazer oder ein Sportsakko. Wichtig sind für mich immer hochwertige Schuhe. Das kann auch ein schöner Turnschuh sein. Niemals aber ein Polo oder gar T-Shirt sondern immer ein Hemd von unseren Marken.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Allgemein überzeugt ein gepflegtes Äußeres. Schmutzige Fingernägel, schlecht sitzende Kleidung oder schmutzige Schuhe sollte man möglichst vermeiden. Ach ja und bei den Herren: Sakkos mit zu langen Ärmeln. Die Manschette muss sichtbar sein.

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Im Business sind für Frauen und Männer gute Qualität und ein perfektes Tragegefühl immer im Trend. Das ist für alle Produkte unser Maßstab. So lancieren wir im November 2016 erneut die Seidensticker Edition 1919, eine limitierte Hemden- und Blusenkollektion, die höchsten Ansprüchen an Qualität und Design gerecht wird. In der kommenden Sommersaison im Trend sind bei den Frauen oversized Silhouetten und fließende Stoffe. Bei den Hemden zeigen sich leichte Materialien wie Seersucker und eine Vielfalt an frischen Farben absolut businesstauglich.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Je einen gepflegten dunkelblauen Blazer für Sommer und Winter, ein Paar gepflegte Doppelleder Herrenschuhe, mindestens einen gut geschnittenen Herrenanzug in Grau oder Blau und natürlich ausreichend hochwertige weiße Businesshemden.