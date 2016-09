"Es gibt bürotaugliche Turnschuhe"

22. Sep 2016 , Siems Luckwaldt

Wie sieht für Sie moderne Businessmode aus?

Authentisch, praktisch und vielseitig. und da wir ständig unterwegs sind, muss alles Koffer-freundlich sein.

Was sind Dos and Don’ts im Büro – ganz gleich ob an der Rezeption, in der Buchhaltung oder auf der Vorstandsetage?

Flip-Flops, kurze Hosen – und Schuhe von unseren Konkurrenten…

Was sind die wichtigsten neuen Trends für Businessmänner und -frauen?

Für Männer ein moderner Kent- oder New-Kent-Kragen. Für Frauen ein schmal geschnittener Blazer. Und für beide Geschlechter definitiv Sneaker aus hochwertigen Naturmaterialien als coole Alternative zum Derby aus Leder.

Welche Klassiker sollte jeder Mann in seinem Kleiderschrank haben?

Sneaker und Hüte für diverse Anlässe. Und, ja, es gibt wirklich bürotaugliche „Turnschuhe“.