Konzern vs. Start-up oder Tanker vs. Schnellboot

06. Dez 2016 , Martin Kaelble

Heute lautet die Antwort: ja. Ein bisschen ist es so, wie wenn Tanker gegen Schnellboote in einer Regatta antreten. Der Tanker hat viel mehr PS, ist groß und mächtig, aber die kleinen Schiffe sind eben wendiger. Bis ein Tanker den Kurs geändert hat, hat das Schnellboot schon längst drei Haken geschlagen.

Das Konzern-Dilemma

Es ist Mode über die großen Konzerne zu schimpfen und die kleinen Start-ups zu überhöhen. Doch kann man allen Konzernen einen Vorwurf machen? Es ist ja nicht so, dass sie nicht sehen, was passiert.

Klar, manche glauben, dass eine App als Digitalstrategie reicht. Doch es gibt auch viele smarte Strategen in den Chefetagen. Und die stecken mitunter in einem verflixten Dilemma: Wann ist der richtige Zeitpunkt um einen Geschäftsbereich zu killen, der heute noch gutes Geld bringt, morgen aber erkennbar nicht mehr? Wann setzt man mit Vollgas auf ein Zukunftsfeld, das auf absehbare Zeit nur Kosten bringt? Und das in einer Organisationsstruktur, in der Risikobereitschaft nicht incentiviert wird. Sondern nur Kostenkontrolle.

Keine einfache Entscheidung, unter Druck, in einem Markt im Abwärtssog. Viele Firmen stecken in diesem Dilemma, mitten im Rückzugsgefecht: Medienkonzerne ebenso wie Energiekonzerne, Werbeagenturen ebenso wie Banken.