Becks

Auf dieselbe Idee kam auch die Bremer Brauerei Becks. Ohnehin stelle sie selbst Desinfektionsmittel her – bislang für die Verwendung im eigenen Betrieb. Diese Produktion weitete Becks jetzt aus. Aus dem in der Getränkeproduktion überschüssigem Alkohol stellt die Brauerei nun also Desinfektionsmittel her, die mehr deckt als nur den eigenen Bedarf. Mittlerweile hat sich die Produktion mehr als verfünfzigfacht – Gewinne will Becks damit aber nicht machen; viele der Flaschen werden verschenkt.