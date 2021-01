#5 USA

In den USA wird erwartet, dass die Wirtschaft von der Ausgaben-Politik von US-Präsident Joe Biden profitieren wird. Nach einem Minus von 3,7 Prozent in 2020 und wird in diesem Jahr ein Wachstum von 3,2 Prozent erwartet. Wohl an der Schwelle zum Jahr 2022, das ein Plus von 3,5 Prozent bringen soll, werde das Vorkrisenniveau überschritten. Bis vergangenen Oktober konnten die Jobverluste –22 Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit – halbiert werden. Trotzdem wird bei der Arbeitslosenrate nur ein allmählicher Rückgang erwartet, zumal die Sektoren Dienstleistung, Gastgewerbe und Transport weiter unter der Krise leiden. Google-Trends zeigen an, dass Verbraucher gegen Ende 2020 noch ein Fünftel weniger ausgeben als vor der Krise. Aber der Häuserkauf zieht an.