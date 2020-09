Für ein Gratisprodukt tun Menschen Vieles. Wenn sie sich zum Beispiel entscheiden müssen, ob sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Dollar geschenkt bekommen oder aber für 7 Dollar einen 20-Dollar-Gutschein kaufen, wählen sie oft die Gratisvariante. Zu dem Schluss kam unter anderem der Verhaltensökonom Dan Ariely. Menschen nehmen eher die Schokolade, die sie nicht so gerne mögen oder stellen sich in einer langen Schlange an, um eine Kugel Eis umsonst zu bekommen. Alles, weil sie nichts bezahlen müssen.

Genau an diesem menschlichen Verhalten setzt auch eine Marketing-Kampagne des Neobrokers Bux an, mit der das niederländische Unternehmen in den vergangenen Monaten aggressiv am deutschen Markt gestartet ist.

