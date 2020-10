Handelsstreit, schwarze Listen und Anschuldigungen wegen des Coronavirus. Wenn man die China-Politik von US-Präsident Donald Trump betrachtet, müsste die Führung in Peking eigentlich auf einen Wahlsieg Joe Bidens hoffen. Doch so einfach ist die Sache nicht

Eigentlich möchte man meinen, dass die kommunistische Führung Chinas in den vergangene Monaten massiv an Popularität gewonnen hat. Während die USA in der Bekämpfung der Pandemie versagen und die amerikanische Wirtschaft in die schwersten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression schlittert, vermeldet China pro Tag eine Handvoll von Neuinfektionen.

Als wahrscheinlich einzige große Industriemacht der Welt wird die Wirtschaft der Volksrepublik am Ende dieses Jahres gewachsen sein. Und das Leben läuft wieder halbwegs normal, sogar der Inlands-Tourismus boomt, wie man jüngst während der Golden Week, der landesweiten Ferienwoche Anfang Oktober beobachten konnte.

Trotzdem aber konnten Präsident Xi Jinping und die Kader um ihn bisher nicht punkten. Im Gegenteil: Eine Anfang Oktober veröffentlichte Umfrage des PEW-Instituts aus Washington zeigt: China ist im Ausland so unbeliebt wie seit 1989 nicht mehr.

Das Institut befragte Menschen in 14 Ländern darüber, ob sie die Volksrepublik China als Bedrohung wahrnehmen. In allen Staaten stieg der Prozentsatz derjenigen, die eine negative Meinung über Peking haben teils rasant an. Waren es in Australien 2014 noch 37 Prozent, sind es heute 79 Prozent. In Deutschland sahen 2014 62 Prozent China als Bedrohung, heute sind es 78 Prozent.

Trumps Anti-China-Wahlkampf

Trump hat in seiner Amtszeit Stimmung gegen China gemacht. Im Wahlkampf wird er nicht müde zu betonen, dass ein Wahlsieg seines Konkurrenten Joe Biden im Sinne der Führung in Peking ist. „Wenn Biden gewinnt, gewinnt China“, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio am 21. September.

Kurz davor hatte er sich in einer Radiosendung noch drastischer geäußert: „Wenn ich nicht die Wahlen gewinne, werden China die USA gehören. Ihr werdet Chinesisch lernen müssen.“ Bei anderer Gelegenheit sagte er: „China will, dass ich verliere.“

Trump war es, der 2018 den Handelskrieg mit Peking begann, Sanktionen gegen Kader der Kommunistischen Partei verhängte, und Tech-Firmen wie Huawei und Tiktok gegen das Schienbein trat. Seit der Pandemie lässt er keine Gelegenheit aus, die Schuld daran China zu geben. Zudem bietet Trump mit seinen zahlreichen verbalen Entgleisungen ein einfaches Ziel für Kommentatoren und Karikaturisten an. Demnach müsste die Führung in Peking darauf hoffen, dass Trumps Kontrahent Biden das Rennen macht.

Systemkonkurrenz im Vordergrund

So ganz einfach aber ist die Sache eben nicht. Die KP ist dafür bekannt, in längeren Linien zu denken. Wichtiger als die Frage, wer am 3. November in den USA die Wahl gewinnt, und ob sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten unter einem Präsident Biden wieder verbessern, ist die der Systemkonkurrenz.