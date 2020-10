In Industrienationen wie Deutschland ist sauberes Wasser ausreichend vorhanden und kann jederzeit sorglos vebraucht werden. Im internationalen Vergleich ist H2O aber eine kostbare und umkämpfte Ressource. Eine ökonomische Einordnung in sieben Grafiken

Von nichts gibt es so viel auf der Erdoberfläche wie von Wasser – und doch ist es so knapp, dass darum Kriege geführt werden. Warum trinkbares Wasser so kostbar ist, versteht man, wenn man sich anschaut, wie ungleich es auf der Welt verteilt ist und wofür es insbesondere in Industrienationen wie Deutschland verwendet wird.

Capital hat deshalb eine Übersicht in Grafiken erstellt:

Die Grafik ist erschienen in Capital Extra „Die Grüne Revolution. Wirtschaft und Finanzen in der neuen Ära der Nachhaltigkeit“, Oktober 2020. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay