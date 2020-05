Mit Leash probiert der Autobauer Volkswagen ein neues Leasing-Modell aus. Die Kunden können ihr Auto an andere vermieten und sich so einen Teil der Kosten zurückverdienen. Was steckt dahinter?

Schon vor der Corona-Krise wählte Volkswagen-Chef Herbert Diess drastische Worte. „Wenn wir in unserem jetzigen Tempo weitermachen, wird es sogar sehr eng“, sagte er in einer Ansprache an Führungskräfte, wie das Handelsblatt berichtete. Der Wolfsburger Konzern müsse sich künftig stärker zu einem Tech-Konzern wandeln.

Ein Testlabor für neue Geschäftsmodelle ist die Urban Mobility International Gmbh. Die VW-Tochter versucht sich seit etwa einem Jahr mit einem Carsharing-Service, Weshare. 1500 elektrische Golfs vermietet die Firma in Berlin, es ist bereits der zweite Carsharing-Versuch von VW.

Die Tochtergesellschaft hat nun ein neues Projekt gestartet. Auf der Website Leash.one kündigt das Unternehmen an, dass Kunden künftig ein E-Auto leasen können. Das Prinzip: Die Kosten für das Auto lassen sich zurückverdienen, in dem die Nutzer das Auto weiter vermieten. Wer beispielsweise das Auto 14 Tage pro Monat nutzen will, zahlt 128 Euro. Wer es nur sieben Tage braucht, zahlt knapp 50 Euro. Den Rest der Zeit wird es vermietet.

Alle bekannten Details lesen Sie heute auf Finance Forward, dem neuen Finanzportal von Capital und OMR. Für den täglichen Newsletter können Sie sich hier anmelden.